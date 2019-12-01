Sheinbaum envía al Congreso Ley para homologar el feminicidio en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 14:50:47

Ciudad de México, a 15 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la iniciativa de la Ley General contra el Feminicidio que será enviada al Congreso.

De acuerdo con el documento, se busca unificar en todo el país la definición de este delito, homologar las investigaciones y evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas erróneamente como suicidios u homicidios.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, afirmó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que si bien se ha registrado una reducción en los feminicidios, muchas veces ese tipo de crímenes se quedan sin recibir la sanción correspondiente.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva ley responde a problemas detectados en las investigaciones y en la clasificación de los casos, ya que los 32 estados regulaban el feminicidio de forma diferente.