Sheinbaum entrega tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga

Quiroga, Michoacán, 4 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Quiroga, donde afirmó que este programa reconoce el trabajo y la contribución de las mujeres al desarrollo del país.

Durante el evento, la mandataria señaló que las mujeres deben contar con igualdad de derechos y una vida libre de violencia, al tiempo que hizo un llamado a reconocer su papel en la historia y en la actualidad.

"Las mujeres somos el alma de la nación, por eso siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas", expresó.

Sheinbaum recordó que la Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México y destacó que este apoyo reconoce el trabajo de cuidados que durante años han realizado millones de mujeres.

Asimismo, informó que como parte de las acciones en favor de este sector también se construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país y se impulsa la distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con el propósito de fortalecer la igualdad y combatir la discriminación, el machismo y el racismo.

En el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la titular del Ejecutivo federal envió una felicitación al pueblo estadounidense y reiteró que todas las naciones tienen derecho a ser libres e independientes.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán son 146 mil 158 mujeres de entre 60 y 64 años las que reciben la Pensión Mujeres Bienestar, quienes posteriormente se incorporan a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores al cumplir los 65 años.

En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó las acciones impulsadas por el Gobierno de México en favor de las mujeres y señaló que en la entidad se construirán 127 Centros LIBRE, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención, especialmente en comunidades indígenas.