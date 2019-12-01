Sheinbaum dice que no hay información sobre uso de drones en la frontera tras cierre aéreo en El Paso, Texas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 14:10:10

Ciudad de México, a 11 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que no existe “información” sobre el uso de drones en la frontera por parte de organizaciones criminales.

Además, la gobernante enfatizó que hasta el momento no existen indicios oficiales que vinculen el cierre con el uso de aeronaves no tripuladas en la frontera común, aunque el tema es revisado por las autoridades de seguridad mexicanas.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera (con EE.UU.). De cualquier manera, el gabinete de seguridad lo investiga”, sostuvo la mandataria mexicana.

Lo anterior, luego de que el jefe del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que el cierre del espacio aéreo en la zona cercana al Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas fue debido a la amenaza de artefactos voladores no tripulados operados por cárteles de la droga.

Igualmente, al ser cuestionada por la prohibición aérea en la zona de la frontera, la jefa del Ejecutivo aseguró que la determinación del Gobierno estadounidense no afecto al espacio aéreo mexicano.