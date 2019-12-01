Sheinbaum destaca unidad y cooperación tras el cierre de la justa mundialista

Nueva York, Estados Unidos, a 19 de julio de 2026.- Al concluir el torneo internacional de fútbol, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el evento dejó como principal legado la unión entre las naciones y el trabajo conjunto de los países anfitriones, además de felicitar a España por obtener el campeonato tras vencer 1-0 a Argentina en la final.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria señaló que la competencia representó una celebración de alegría, emoción y convivencia entre los pueblos, al destacar el papel del deporte como un vínculo que acerca a las naciones.

Sheinbaum también reconoció la participación de la ciudadanía mexicana durante la organización del certamen y afirmó que el país demostró estar a la altura del reto al convertirse en una de las sedes del torneo.

“Terminó la Copa Mundial de Futbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones”, expresó.

Asimismo, felicitó a la Selección Mexicana por su desempeño durante la competencia y destacó el esfuerzo realizado por el representativo nacional. “Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”, indicó.

La titular del Ejecutivo también envió un reconocimiento a España por la obtención del campeonato, al considerar que conquistó de manera merecida el título tras la final disputada este domingo.

Finalmente, destacó la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá para la realización del torneo, al señalar que la colaboración entre las tres naciones permitió concretar un evento de gran magnitud y dejar un legado de cooperación internacional.

“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”, concluyó.