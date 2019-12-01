Sheinbaum destaca resultados de estrategia contra huachicol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 14:50:45

Ciudad de México, a 21 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los resultados de la estrategia para el combate a los delitos relacionados con hidrocarburos que comenzó a implementarse mayormente en 2025.

Igualmente, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana resaltó el cruce de bases de datos y la coordinación de distintas instituciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para sancionar a los responsables y evitar que este delito continúe.

“Se avanzó en el 2025 y todo lo que hemos hecho en 2026 para cerrarle la puerta a este grave delito”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

Por su parte, Juan Carlos Carpio, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), mencionó que a empresa redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años y alcanzó su mejor nivel desde 2014.

Según el funcionario federal, lo anterior representa menores pagos de intereses y más recursos para invertir.

Además, Carpio señaló que contempla una inversión de más de 1.8 billones de pesos, únicamente con recursos de la empresa, para fortalecer la cadena de valor de la petrolera.