Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas en atención a damnificados por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 13:57:42
Ciudad de México, a 17 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de elementos de las Fuerzas Armadas, quienes llevan ayuda mediante el Plan DN-III-E a las poblaciones que sufrieron daños por las intensas lluvias que se registraron hace días en cinco estados.

Mediante sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal publicó un video en el que se puede observar a los elementos castrenses mientras preparan un helicóptero, así como cajas que contendrían víveres y ayuda para las personas damnificadas.

Además, se puede apreciar la manera en la que los uniformados aplican las acciones establecidas en el Plan DN-III-E, así como un panorama de las inundaciones vistas desde arriba en localidades que se encuentran bajo el agua.

La grabación va acompañada del siguiente mensaje:

“Las Fuerzas Armadas son de lo mejor en nuestro país; ayudan al pueblo con estrategia y lealtad, siempre con el corazón en la mano. Les muestro un ejemplo de la atención a las poblaciones afectadas por las lluvias.”.

Noventa Grados
