Sheinbaum destaca construcción de 34 hospitales durante su gobierno

Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que durante los dos años que lleva su Gobierno se ha trabajado intensamente para fortalecer el sistema de salud pública a través de sus tres instituciones: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS Bienestar.

“No hemos estado cruzados de brazos. Llevamos dos años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país (...) Y a seguir atendiendo, porque el objetivo es tener el mejor sistema de salud y avanzar pues en algunas carencias que vienen de hace tiempo, que han ido mejorando, pero que tenemos que mejorar más todavía”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que en dos años, con una inversión de 46 mil 700 millones de pesos (mdp) se concluyeron 34 hospitales nuevos que representan mil 840 camas: 7 del ISSSTE, 7 del IMSS y 20 del IMSS Bienestar, se construyen 15 más, mientras que hay proyectos ejecutivos para edificar. Se pusieron en marcha 650 quirófanos rehabilitados y modernizados: 112 del ISSSTE, 235 del IMSS, 293 del IMSS Bienestar; 21 de ellos cuentan con robots quirúrgicos; todo ello representa 370 mil cirugías más. Se han comprado 241 tomógrafos, cinco equipos para analizar cáncer PET-CT, 676 mastógrafos, 37 aceleradores lineales que están por llegar y 52 resonadores magnéticos. De este equipo, el 15 por ciento ya está entregado e instalado.

Asimismo, se ha incrementado entre enero-julio 2024 y enero-julio 2026, el número de consultas de especialidad en 36 por ciento, es decir, 31.7 millones de consultas de especialidad, mientras que, en consultas generales, este año, se llegará a 101 millones, un aumento del 19 por ciento, y en los últimos dos años las cirugías tuvieron un crecimiento de 25 por ciento.

Se han entregado 300 millones de piezas de medicamentos con las Rutas de la Salud; en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y Pemex se han contratado 22 mil 456 médicas y médicos, así como 21 mil 074 enfermeras y enfermeros; 20 mil más de Salud Casa por Casa. Y se tienen 55 mil 722 personas basificadas en el IMSS Bienestar con una inversión de 27 mil millones de pesos cada año.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que aún falta trabajo por hacer para seguir mejorando el sistema de salud, como es el caso de continuar basificando a médicas y médicos, contratar más especialistas, incrementar la beca de residentes, implementar las mejores tecnologías para distribución de medicamentos, digitalización de todos los Centros de Salud y Hospitales, así como de expedientes médicos.

Puntualizó que se realizará un diagnóstico para poder identificar aquellos aspectos por atender y seguir avanzando en el fortalecimiento del sistema de salud.