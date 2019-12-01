Sheinbaum destaca avances en Caso Ayotzinapa tras trabajo científico; anuncia reunión con padres de normalistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 12:44:53

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que hay avances en el Caso Ayotzinapa, gracias a la aplicación de una estrategia de trabajo científico.

En ese sentido comentó que se reunirá con los padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa vistos por última vez el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para darles un informe sobre los avances de la investigación.

“Se está haciendo un trabajo científico relacionado con eso. Los padres y madres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones”, informó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que el nuevo enfoque de la investigación se ha centrado en “pruebas” (sin dar mayores detalles) y en registros telefónicos por parte de las autoridades, que trabajan de la mano del nuevo fiscal en la Unidad Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa (UELICA).

“Tienen que tener también su secrecía. No se puede dar toda la información, porque precisamente se está en el proceso de investigación, pero están dando nuevos elementos que en su momento pues no se habían considerado”, apuntó la presidenta Sheinbaum.