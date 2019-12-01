Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 14:50:42

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se mantuvieron congeladas a pesar de la resolución judicial relacionada a ese tema.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseguró que “nunca se descongelaron las cuentas”.

No obstante, la jefa del Ejecutivo federal explicó que el político morenista recibió una autorización para recibir tres pensiones, pero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impugnó esa medida.

Además, la gobernante reconoció que no conoce con exactitud el asunto y señaló que corresponde al Poder Judicial resolverlo.

Semanas atrás, la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la suspensión provisional expedida el 5 de noviembre, la cual autorizaba liberar temporalmente recursos de tres pensiones.

Los recursos que habían sido descongelados correspondían a fondos depositados y futuros pagos de pensiones del ISSSTE, por viudez, del IMSS por retiro y Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) igualmente por retiro.

De igual forma, tras la impugnación de la UIF fueron rechazadas las solicitudes de utilizar una cuenta exclusiva para recibirlos o retirar periódicamente una cantidad para gastos básicos.