Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras revisión de "medidas restrictivas"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 11:45:10

Ciudad de México, a 26 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum descartó que existan tensiones comerciales con China y propuso que se lleve a cabo una mesa de trabajo de alto nivel.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard se reunió con el embajador chino en la República Mexicana, Daojiang Chen.

Además, la jefa del Ejecutivo federal recalcó que la aplicación de aranceles a importaciones a países con los que México no tiene un acuerdo comercial es para apoyar a las industrias nacionales, ya que en los últimos cuatro años las importaciones crecieron un 83 por ciento.

“¿Por qué se toma esta decisión? En cerca de cuatro años aumentaron las importaciones de nuestro país cerca de 83%. También aumentaron las exportaciones y nosotros, ese es el Plan México, lo que queremos es producir más en México para tener una balanza comercial en donde las importaciones sean igual a las exportaciones, sino tener una balanza comercial positiva”, afirmó la gobernante.

Lo anterior, luego de que el gigante asiático anunció la apertura de una investigación formal sobre las "medidas restrictivas" que el Gobierno mexicano planea aplicar en materia de comercio e inversión.