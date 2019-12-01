Sheinbaum descarta existencia de investigación contra Adán Augusto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 13:20:51

Ciudad de México, a 3 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió las versiones que aseguran la existencia de investigaciones en contra del senador por Morena, Adán Augusto López Hernández.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana desestimó que existan carpetas de investigación.

En ese sentido, indicó que, según su conocimiento, en ni en la Fiscalía General de la República (FGR) ni en otras instancias hay investigaciones abiertas contra el legislador federal.

No obstante, en referencia a las denuncias públicas que hizo la ahora ex presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, expresó que, si hay gente que quiera presentar una denuncia debe hacerlo ante las instancias correspondientes.