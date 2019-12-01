Sheinbaum descarta alza en precio de la tortilla; productores advierten aumento por costos operativos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:18:09

Ciudad de México, 14 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe razón para un aumento en el precio de la tortilla, al señalar que el maíz se encuentra en niveles mínimos, lo que, a su consideración, debería evitar incrementos en el costo del producto.

Sin embargo, productores del sector han expresado una postura distinta, al indicar que el problema no radica en el precio del grano, sino en los costos operativos necesarios para el funcionamiento de las tortillerías.

Entre estos gastos se encuentran el gas, fletes, papel grado alimenticio, refacciones, gasolina y salarios, los cuales han registrado incrementos y presionan el precio final al consumidor.

A ello se suma que la empresa Maseca anunció un aumento de 450 pesos por tonelada de harina de maíz a partir del 15 de abril, lo que equivale a aproximadamente 25 centavos adicionales por kilo únicamente por ese insumo.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, estos factores podrían provocar un incremento de entre 2 y 4 pesos en el precio final en varias zonas del país, especialmente donde actualmente el kilo se vende entre 22 y 24 pesos.