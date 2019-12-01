Sheinbaum descarta alza en precio de la tortilla; productores advierten aumento por costos operativos

Sheinbaum descarta alza en precio de la tortilla; productores advierten aumento por costos operativos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:18:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 14 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe razón para un aumento en el precio de la tortilla, al señalar que el maíz se encuentra en niveles mínimos, lo que, a su consideración, debería evitar incrementos en el costo del producto.

Sin embargo, productores del sector han expresado una postura distinta, al indicar que el problema no radica en el precio del grano, sino en los costos operativos necesarios para el funcionamiento de las tortillerías.

Entre estos gastos se encuentran el gas, fletes, papel grado alimenticio, refacciones, gasolina y salarios, los cuales han registrado incrementos y presionan el precio final al consumidor.

A ello se suma que la empresa Maseca anunció un aumento de 450 pesos por tonelada de harina de maíz a partir del 15 de abril, lo que equivale a aproximadamente 25 centavos adicionales por kilo únicamente por ese insumo.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, estos factores podrían provocar un incremento de entre 2 y 4 pesos en el precio final en varias zonas del país, especialmente donde actualmente el kilo se vende entre 22 y 24 pesos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asegura la Policía Morelia decenas de paquetes sospechosos en el Centro de la ciudad
Abandonan a recién nacido en bote de basura del Tec de Ecatepec
Confirma la FGE detención de presunto autor material de la muerte de mujer transgénero en Morelia, Michoacán
EE.UU. sanciona a casinos y personas en México por presuntos vínculos con grupo criminal del Noroeste
Más información de la categoria
EE.UU. sanciona a casinos y personas en México por presuntos vínculos con grupo criminal del Noroeste
¿Una práctica común? Captan a peritos de la Fiscalía Oaxaca robando en escena del crimen
“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla”: Claudia Sheinbaum
Sheinbaum exige aclaraciones por muertes de migrantes mexicanos en centros del ICE
Comentarios