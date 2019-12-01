Sheinbaum defiende a Gutiérrez Müller tras rumores de mudanza a España; asegura que vive en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 10:15:20
Ciudad de México, a 18 de agosto 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y aseguró que ella vive en México y no se mudó a un barrio de lujo en Madrid, España como aseguró el diario ABC.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana se lanzó contra los “comentócratas” que hicieron eco de esta noticia, la cual aseguró es una mentira del rotativo español de derecha.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal criticó que hay algunos medios de comunicación que prefieren sacar estas noticias en contra de la Cuarta Transformación a decir que en México se redujo la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“¿Por qué me refiero a esto? Porque a pesar de que una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, eso no es algo bueno para el país, les duele”, argumentó la gobernante.

Por su parte, la autora e investigadora publicó una carta en redes sociales en la que se lanzó contra el medio español ABC.

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, indicó la esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

