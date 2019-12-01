Sheinbaum da fecha para presentación de avances del Plan Michoacán

Ciudad de México, a 1 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el próximo 10 de diciembre, su administración presentará los avances del Plan Michoacán, estrategia de seguridad implementada en dicho estado tras el homicidio del Caros Manzo, alcalde de Uruapan.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dio a conocer los principales rubros que se evalúan como parte del plan.

“Recuerden que son obras públicas; es presencia con los servidores de la nación y las ferias del bienestar en todo el territorio; el programa integral de seguridad; y el programa para erradicar la extorsión, que es algo que tenemos que atender en Michoacán”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, la gobernante recalcó que la estrategia se conforma de 12 ejes, que incluyen la mejora de carreteras, intervenciones en escuelas y la puesta en marcha de la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes michoacanos como apoyo al transporte público.

Cabe señalar que previamente, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó un balance de las acciones aplicadas en el estado entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025, periodo en el que el organismo aseguró que se han logrado avances relevantes en materia de seguridad y combate al crimen organizado.