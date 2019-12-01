Sheinbaum cuenta con 69% de aprobación popular, según encuesta de QM y el Heraldo Media Group

Sheinbaum cuenta con 69% de aprobación popular, según encuesta de QM y el Heraldo Media Group
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 08:23:19
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Ciudad de México, a 8 de julio 2026.- De acuerdo con una encuesta de QM Estudios de Opinión y el Heraldo Media Group (HMG), la presidenta  de México, Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo un 69% de respaldo de la gente, por el trabajo que encabeza en el gobierno federal.

Cabe señalar que el ejercicio demoscópico se llevó a a cabo luego del encuentro con el rey Felipe VI de España y en medio de la justa mundialista.

De acuerdo con el el estudio, a la pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo?”, el 69% de los encuestados dijo estar “de acuerdo”; 22% de los entrevistados está “en desacuerdo”; otro 8% de los ciudadanos no está “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.

Mientras que el resto de los consultados respondió dijo no saber o simplemente no contestó.

Cabe mencioanr que los resultados son consistentes con otros ejercicios similares que mensualmente publica la citada casa editorial sobre el desempeño de la mandataria mexicana y en las que, en promedio, 7 de cada 10 ciudadanos consultados avalan el trabajo que realiza la jefa del Ejecutivo federal.

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