Sheinbaum contradice a Noroña; rechaza "fractura" en la 4T

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 11:14:39

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa del Senado de la República, quien advirtió sobre una posible “fractura” al interior de la Cuarta Transformación (4T).

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que “hay mucha unidad”, dentro del movimiento que fundó el ex mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

"No, no coincido para nada. Hay mucha unidad de nuestro movimiento, mucha. Entonces no coincido en nada de lo que dijo", comentó al respecto la gobernante.

Además, la mandataria mexicana indicó que “no le generan ninguna preocupación” las palabras del legislador morenista y mencionó que en la 4T hay libertad de expresión y cada quien tiene una opinión.

"Tampoco. En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión. En mi caso, pues no coincido con la declaración que dio. Hay mucha unidad, porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México", aseveró la presidenta Sheinbaum.