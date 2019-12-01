Sheinbaum conserva el primer lugar en evaluación ciudadana de América Latina

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mantiene como la mandataria mejor evaluada de América Latina, de acuerdo con un estudio correspondiente a octubre de 2026, en el que obtuvo 69.3 por ciento de opiniones favorables. El segundo sitio lo ocupa el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 68.3 por ciento, mientras que los gobiernos de Guatemala y Venezuela figuran entre los peor calificados.

El sondeo de CB Global Data, difundido por la agencia EFE, muestra que Sheinbaum mejoró ligeramente su valoración respecto a septiembre, cuando registró 69 por ciento de aprobación. Por su parte, Bukele también avanzó al pasar de 66.2 a 68.3 por ciento.

En las siguientes posiciones aparecen Luis Abinader, de República Dominicana, con 51.9 por ciento, y Laura Fernández, de Costa Rica, con 51 por ciento. En contraste, la presidenta peruana Keiko Fujimori presentó la mayor caída mensual, al perder 6.1 puntos porcentuales, mientras que el argentino Javier Milei obtuvo 36.1 por ciento de opiniones positivas.

En la parte baja de la clasificación se encuentran Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, con 32.3 por ciento de valoración favorable, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, quien registró el porcentaje más bajo, con 31 por ciento.

La medición se realizó del 5 al 8 de octubre en 18 países latinoamericanos, con la participación de personas mayores de edad. Las muestras oscilaron entre mil 959 y 3 mil 911 encuestados por país, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de entre 1.6 y 2.2 puntos porcentuales.