Sheinbaum confirma evacuación de 279 mexicanos varados en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 14:34:13

Ciudad de México, a 4 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 279 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente, ante el incremento de las tensiones militares en la región.

Asimismo, indicó que debido a la suspensión de operaciones comerciales en varios aeropuertos de la zona de conflicto, las autoridades mexicanas han implementado rutas de extracción por vía terrestre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que los connacionales han sido trasladados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar hacia naciones vecinas que mantienen su espacio aéreo abierto.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que todas las embajadas mantienen sus operaciones en situaciones de alerta y en contacto con los mexicanos en Medio Oriente.

En caso de que algún mexicano en dicha zona del mundo asistencia o protección consular, se pidió comunicarse a los siguientes números telefónicos: