Sheinbaum cierra gira clave en Querétaro y Edomex con supervisión de obras estratégicas de energía y transporte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 18:36:16

Querétaro / Estado de México, 21 de diciembre de 2025.— La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó este fin de semana una intensa gira de trabajo por Querétaro y el Estado de México, donde supervisó avances en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo energético, educativo y de movilidad del país.

Del viernes 19 al domingo 21 de diciembre, la mandataria encabezó la inauguración de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II “Josefa Ortiz Téllez Girón”, obra que fortalecerá el sistema eléctrico nacional y forma parte del plan de soberanía energética.

En materia de transporte, Sheinbaum revisó los avances del tren México–Querétaro, proyecto que beneficiará a más de 10 millones de personas, así como del Tren Suburbano Lechería–AIFA, cuya puesta en operación está programada para el primer trimestre de 2026, consolidando una nueva alternativa de conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Durante su visita al Estado de México, la Presidenta entregó cuatro trenes de pavimentación como parte del Plan Integral del Oriente, enfocado en mejorar la infraestructura urbana de la región. En Querétaro, además, realizó la entrega de tarjetas de la Beca Universal “Benito Juárez” y supervisó el 90 por ciento de avance en la construcción de un nuevo plantel de bachillerato.

La gira reafirmó la prioridad del gobierno federal en impulsar proyectos de alto impacto social, enfocados en energía, movilidad y educación, con beneficios directos para millones de habitantes del centro del país.