Sheinbaum celebra triunfo de México y destaca la unión nacional tras la victoria

Sheinbaum celebra triunfo de México y destaca la unión nacional tras la victoria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 22:46:33
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró a través de sus redes sociales el triunfo de México, destacando el esfuerzo y la entrega mostrada por el equipo durante su más reciente encuentro ante Ecuador.

En su mensaje, la mandataria resaltó el desempeño de los jugadores y el orgullo que representan para el país, destacando el sentimiento de unidad que generó la victoria entre la afición mexicana.

“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”, expresó Sheinbaum en su publicación.

Miles de usuarios también se sumaron a las celebraciones por el resultado del conjunto nacional, que continúa generando entusiasmo entre la afición tras su pase a octavos de final en la justa mundialista.

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