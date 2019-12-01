Sheinbaum celebra triunfo de México y destaca la unión nacional tras la victoria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 22:46:33

Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró a través de sus redes sociales el triunfo de México, destacando el esfuerzo y la entrega mostrada por el equipo durante su más reciente encuentro ante Ecuador.

En su mensaje, la mandataria resaltó el desempeño de los jugadores y el orgullo que representan para el país, destacando el sentimiento de unidad que generó la victoria entre la afición mexicana.

“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”, expresó Sheinbaum en su publicación.

Miles de usuarios también se sumaron a las celebraciones por el resultado del conjunto nacional, que continúa generando entusiasmo entre la afición tras su pase a octavos de final en la justa mundialista.