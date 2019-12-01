Sheinbaum celebra localización con vida de 31 mil desaparecidos

Ciudad de México, a 28 de marzo 2026.- La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la localización con vida de 31 mil personas que contaban con reporte de desaparición en lo que va de su gobierno.

En ese sentido, la mandataria mexicana destacó que las reformas legales en materia de desaparición de personas y la adopción de medidas asociadas favorecieron la construcción de un sistema integral de búsqueda de personas.

Además, durante la presentación del informe sobre desaparición de personas la jefa del Ejecutivo federal afirmó que desde el análisis que realizaron de este registro, donde se identificaron diversas inconsistencias y falta de información, se descubrió que hay 43 mil 128 personas que se consideran desaparecidas y de las cuales no hay ningún registro de actividad.

“De estas 43 mil, ¿cuántas personas fueron reclutadas por la delincuencia organizada?, ¿cuántas personas sencillamente tuvieron un problema familiar y no quieren ser encontradas o alguna otra razón para su desaparición? Como no tenemos toda la información, lo que ahora la ley nos exige es que todas esas personas que se registran como ‘desaparecidas’, tengan necesariamente una carpeta de investigación en la fiscalía”, apuntó la mandataria mexicana.

En ese sentido, la gobernante subrayó que el nuevo marco legal consolida el sistema de búsqueda en México al dotar de mayores herramientas a las fiscalías y comisiones de búsqueda nacionales y estatales.