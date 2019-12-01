Sheinbaum celebra adquisición del 25% de Banamex por parte de empresario mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 09:48:38

Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, adquiriera el 25 por ciento de Banamex.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana informó que el grupo comprador la buscó para informarle de la operación y calificó al connacional como “un hombre de buena reputación”.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal consideró que la compra por parte de Chico Pardo “es una muy buena noticia”.

Por su parte, la empresa estadounidense Citi confirmó la operación con la que el empresario adquirió el 25 por ciento de Banamex.

Cabe recordar que el banco se separó de la firma estadounidense en enero de 2022.