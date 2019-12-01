Sheinbaum celebra adquisición del 25% de Banamex por parte de empresario mexicano

Sheinbaum celebra adquisición del 25% de Banamex por parte de empresario mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 09:48:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, adquiriera el 25 por ciento de Banamex.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana informó que el grupo comprador la buscó para informarle de la operación y calificó al connacional como “un hombre de buena reputación”.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal consideró que la compra por parte de Chico Pardo “es una muy buena noticia”.

Por su parte, la empresa estadounidense Citi confirmó la operación con la que el empresario adquirió el 25 por ciento de Banamex.

Cabe recordar que el banco se separó de la firma estadounidense en enero de 2022.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSPC alerta sobre los riesgos en la compra de medicamentos en redes sociales
Joven resulta herido al derrapar con su motocicleta en Zamora, Michoacán
Es vinculado a proceso exdirigente de MC en Colima por falsificación de documentos
Hombre guardaba el cuerpo sin vida de su esposa esperando que resucitara en Tamaulipas
Más información de la categoria
La Guardia secreta del Apocalipsis: captura de fanáticos religiosos en Michoacán deja ver radicalización de ‘La Luz del Mundo’; su líder enfrenta cadena perpetua en EEUU
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Comentarios