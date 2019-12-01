Sheinbaum buscará bajar el precio del diésel; alista reunión con gasolineros

Sheinbaum buscará bajar el precio del diésel; alista reunión con gasolineros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:36:22
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Ciudad de México, 13 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que esta semana sostendrá una reunión con grupos gasolineros con el objetivo de reducir el precio del diésel en el país.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aseguró que la intervención del gobierno ha sido clave para contener el costo de los combustibles.

En ese sentido, afirmó que, de no haberse aplicado estas medidas, el precio de la gasolina superaría actualmente los 30 pesos por litro.

Se espera que en el encuentro se planteen estrategias para estabilizar los precios y evitar incrementos que impacten a consumidores y sectores productivos.

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