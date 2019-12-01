Sheinbaum asevera que no influirá en las decisiones de la nueva SCJN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 12:15:44

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que no influirá en las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Me da mucho gusto que haya una nueva Corte, no voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo, voy a respetar la autonomía del Poder Judicial”, apuntó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa dejó claro que no usará su posición para llamar a algún ministro o ministra a fin de orientar alguna determinación.

“La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministra o ministro para orientar alguna decisión, ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones”, sostuvo la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante comentó que están de acuerdo con que el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Claro que estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo, y el simbolismo del 1 de septiembre en la noche de la toma de protesta medio mucho, fui invitada y asistí”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.