Sheinbaum asegura que se reforzará coordinación con estados para combatir el brote de sarampión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 10:19:30
Ciudad de México, a 12 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se fortalecerá la coordinación con los gobernadores de los 32 estados del país, para combatir el brote de sarampión.

Lo anterior lo comentó tras sostener una reunión virtual con las y los mandatarios estatales, previo a su conferencia de prensa matutina.

En ese sentido, durante su encuentro con medios de comunicación en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria mexicana señaló que cada entidad va a designar un encargado de la estrategia para reforzar el plan, de tal forma que exista mayor coordinación.

Además, indicó que al mismo tiempo  se diseñará un programa de orientación e información en las escuelas, mediante carteles, a fin de informar a los alumnos sobre medidas preventivas.

