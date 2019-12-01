Sheinbaum asegura que México "cerrará bien el año", pese a pronóstico de Banxico

Sheinbaum asegura que México "cerrará bien el año", pese a pronóstico de Banxico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 14:15:31
Ciudad de México, a 27 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el país “cerrará bien el año” y mantendrá el impulso económico positivo en el 2026.

Lo anterior, luego de que el Banco de México (Banxico), confirmó la desaceleración productiva durante el tercer trimestre del presente año y disminuyó sus expectativas de crecimiento a 0.3 por ciento.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reconoció que 2025 ha presentado dificultades económicas derivadas de factores externos, particularmente por la imposición de aranceles ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Vamos bien, ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México, sino para el mundo entero. En particular, para México, con la decisión del presidente Trump de poner los aranceles, aun cuando México es el país con menos aranceles de todo el mundo”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

No obstante, la gobernante destacó que la República Mexicana mantiene indicadores históricos de inversión extranjera directa y empleo formal.

“Aun así, informamos que estamos en récord de inversión extranjera directa. Octubre fue el mes de mayor generación de empleo y el año de mayor empleo formal de toda la historia de nuestro país”, subrayó la presidenta Sheinbaum.

