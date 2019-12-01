Sheinbaum arremete contra la ONU; le pide que salga de su "letargo"

Sheinbaum arremete contra la ONU; le pide que salga de su "letargo"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 14:11:19
Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que deje atrás su “letargo” y se convierta en un verdadero “espacio de construcción de la paz”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que el multilateralismo debe ser el eje de la convivencia internacional y recalcó que el organismo internacional tiene que asumir un papel más activo frente a los conflictos globales, en apego a los principios establecidos en su Carta fundacional.

“Tiene que ser el multilateralismo, y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones, pero la ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección del nuevo titular de Naciones Unidas, ¿cómo es?, Secretario General de Naciones Unidas, y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución. No fortalecimiento burocrático, sino su resurgimiento”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la gobernante recalcó que la Carta de las Naciones Unidas sigue plenamente vigente y que corresponde a todos los Estados miembros defenderla y respetarla, particularmente en momentos de tensión internacional.

Por lo anterior consideró indispensable que el organismo internacional supere inercias administrativas y recupere su papel central en la prevención de conflictos y la promoción de la paz.

