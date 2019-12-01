Sheinbaum arremete contra el FONDEN: "solo eran deudas que le dejó a AMLO", asevera

Ciudad de México, a 15 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) eran “puras deudas” que se le dejó al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana garantizó que, a pesar de que ya no existe el fideicomiso citado, hay 19 mil millones de pesos para atender la emergencia y la reconstrucción ocasionada por fenómenos naturales, como las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Asimismo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal expuso una nota informativa de octubre de 2020 que señalaba una deuda de 13 mil 123 millones de pesos, “Así se recibió por el presidente López Obrador”, comentó.

“O sea, no tenía dinero el Fonden. Para todos aquellos que dicen que ´porque el fideicomiso, aquel bastante corrupto desapareció, pues no hay recursos suficientes´, siempre hay una partida para emergencias, este año tiene 19 mil millones de pesos. Y el Fonden, además de un esquema muy burocrático que tardaba mucho en bajar la ayuda, mucha corrupción. Y lo que le dejó al gobierno de López Obrador, pues fue pura deuda”, declaró la gobernante.