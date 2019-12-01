Sheinbaum anuncia suspensión de las "mañaneras" del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Ciudad de México, a 12 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no habrá conferencias de prensa matutinas los días 15 y 16 de septiembre, debido a las celebración de las fiestas patrias.

Durante su “Mañanera del Pueblo, la mandataria mexicana indicó que esta suspensión se debe a que los trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) le informaron que es complicado transmitir las conferencias de prensa y estos eventos el mismo día.

"Sí, les vamos a dar libres el lunes y martes. Íbamos a hacerlo el lunes, pero los compañeros de Cepropie, que nos ayudan con la transmisión en vivo, pues tienen mucho trabajo el 15 y el 16, porque tienen que transmitir el Grito y después del 16 prácticamente se quedan sin dormir para poder transmitir, tener todo listo para el Grito”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

No obstante, comentó que los encientrso con medios de comunicación en Palacio Nacional regresarán el día 17 en el mismo horario de siempre.

Cabe señalar que la presidenta Sheinbaum encabezará por primera vez el Grito de Independencia y el Desfile Militar con motivo del inicio de la Guerra de Independencia; así mismo, se convertirá en la primera mujer en dirigir ambos actos en la historia de México.