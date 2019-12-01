Sheinbaum anuncia "Mega Bachetón"; destaca inversión de 50 mil mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 11:23:19

Ciudad de México, a 21 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que pondrá en marcha el programa “Mega Bachetón”, una estrategia nacional de repavimentación y bacheo intensivo de carreteras federales.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que la estrategia contará con un presupuesto de 50 mil millones de pesos durante este año y permitirá intervenir 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje.

Además, explicó que el programa responde a un diagnóstico exhaustivo del estado de las carreteras del país y a las solicitudes recabadas en recorridos y asambleas públicas.

De igual forma, señaló que el principal objetivo es atender de manera integral una de las principales demandas ciudadanas en materia de infraestructura.

Asimismo, la gobernante indicó que la estrategia será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y se apoyará en la adquisición de trenes de repavimentación, lo que permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos.

Por su parte, el titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la intervención se enfocará principalmente en los ejes troncales, por donde circula el 92 por ciento de la carga y el 80 por ciento de los pasajeros del país.

“De los 20 mil kilómetros de los ejes troncales, 10 mil son libres de peaje. En total, se estarán interviniendo 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje, de los cuales 7 mil 100 corresponden a ejes troncales, es decir, el 70 por ciento de estos corredores”, precisó el funcionario federal.