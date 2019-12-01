Sheinbaum anuncia llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga; prevén inaugurarlo en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 19:47:09

Puerto Morelos, Quintana Roo, 18 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, proyecto ferroviario cuya inauguración está prevista para 2027.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria destacó que las locomotoras ya se utilizan para transportar parte del material destinado a la construcción de la infraestructura del sistema de carga, el cual, afirmó, registra un avance importante.

"Ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga", señaló.

Como parte de su gira de trabajo por Quintana Roo, Sheinbaum supervisó los avances de la estación Puerto Morelos del Tren Maya de carga, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, y el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

La presidenta aseguró que el proyecto fortalecerá el desarrollo económico y logístico del sureste del país y reiteró que la puesta en operación del Tren Maya de carga está programada para 2027.