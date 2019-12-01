Sheinbaum anuncia llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga; prevén inaugurarlo en 2027

Sheinbaum anuncia llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga; prevén inaugurarlo en 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 19:47:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puerto Morelos, Quintana Roo, 18 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, proyecto ferroviario cuya inauguración está prevista para 2027.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria destacó que las locomotoras ya se utilizan para transportar parte del material destinado a la construcción de la infraestructura del sistema de carga, el cual, afirmó, registra un avance importante.

"Ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga", señaló.

Como parte de su gira de trabajo por Quintana Roo, Sheinbaum supervisó los avances de la estación Puerto Morelos del Tren Maya de carga, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, y el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

La presidenta aseguró que el proyecto fortalecerá el desarrollo económico y logístico del sureste del país y reiteró que la puesta en operación del Tren Maya de carga está programada para 2027.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos hombres con cerca de 10 kilos de estupefacientes en Morelia
Repartidores bloquean el Libramiento Sur de Morelia para exigir justicia por joven fallecido
Hallan a un hombre sin vida sobre el camino a El Caracol, en Villa Madero
Refuerzan operativo en Zacatecas tras hallazgo de 10 personas sin vida
Más información de la categoria
Inglaterra se queda con el tercer lugar de la justa mundialista tras vencer a Francia
Mueren dos soldados estadounidenses por ataque iraní a base en Jordania; hay otro militar desaparecido
Habitantes de Opopeo se manifiestan para exigir localización de menor desaparecido
Lunes 20 de julio, se darán a conocer resultados del examen de admisión a la UMSNH
Comentarios