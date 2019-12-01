Sheinbaum anuncia inversión de 20 mil mdp para infraestructura y reconstrucción en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:51:27

Veracruz, Veracruz, 23 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión cercana a 20 mil millones de pesos para el estado de Veracruz durante el periodo 2026–2027, destinada a obras de infraestructura carretera, agua potable, desazolve y reencauzamiento de ríos, así como acciones de reconstrucción y vivienda tras las afectaciones provocadas por las lluvias intensas de 2025.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, realizada en la Base Aeronaval de Veracruz, la mandataria detalló que los recursos se destinarán a puentes, carreteras, mejoramiento de vialidades, sistemas de agua potable, obras hidráulicas y viviendas para las familias damnificadas.

“Es una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz, entre 2026 y 2027, en puentes, carreteras, agua potable, desazolve y reencauzamiento de ríos, además de vivienda para las personas afectadas durante las lluvias de 2025”, declaró.

Sheinbaum Pardo recordó que el Gobierno de México otorgó un primer apoyo de 20 mil pesos a las familias afectadas, seguido de un segundo apoyo conforme a los daños registrados, además de la entrega en curso de enseres domésticos. Aseguró que las obras de reconstrucción se realizarán con métodos constructivos que reduzcan el riesgo ante futuros fenómenos meteorológicos.

Infraestructura carretera y puentes

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que en 2026 se invertirán 11 mil 103 millones de pesos, lo que permitirá generar 33 mil 309 empleos.

Detalló que para la reconstrucción se destinarán 4 mil 319 millones de pesos para:

50 acciones en 426 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

35 acciones en 287 km adicionales.

Intervención de 18 puentes, entre ellos 11 nuevas construcciones en Xoxocapa, Misantla–Sarabia, Zontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan del Encinal, Atempa y Chijolar.

Seis ampliaciones de claro y una rehabilitación, con inicio de obras en febrero de 2026.

En materia de puentes y distribuidores viales, precisó que se destinarán mil 505 millones de pesos para el Nuevo Puente Coatzacoalcos III, la conservación del puente Ing. Antonio Dovalí Jaime y el distribuidor vial de la carretera federal MEX-140. Además, 2 mil 253 millones de pesos se invertirán en la autopista Cardel–Poza Rica y, como inversión mixta, Banobras aportará 2 mil millones de pesos para la carretera Tihuatlán–Tuxpan.

MegaBachetón y caminos artesanales

Como parte del programa MegaBachetón, se asignarán 2 mil 738 millones de pesos para la conservación de corredores y rutas, que incluyen:

513 km de pavimentación

2 mil 592 km de bacheo

5 mil 305 km de señalización

Obras de drenaje

Adicionalmente, en febrero iniciará la construcción de tres caminos artesanales, con una inversión de 52 mdp.

Obras hidráulicas y agua potable

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, informó que las inversiones en materia de agua superarán los 6 mil millones de pesos entre 2026 y 2027. Se realizarán 180 obras en 40 municipios, con una inversión conjunta cercana a los 3 mil mdp entre los gobiernos federal, estatal y municipales.

Entre las principales acciones destacan la reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, mejoramiento de sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, desazolve y rectificación de cauces en los ríos Cazones y Pantepec, así como la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Poza Rica.

Asimismo, se informó que ya inició la construcción del acueducto La Cangrejera–Coatzacoalcos, uno de los 17 proyectos estratégicos en materia de agua del Gobierno de México, que beneficiará a más de 300 mil habitantes y se prevé concluir en mayo de 2027.

Vivienda y relocalización

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que el censo realizado por la Secretaría del Bienestar identificó 33 mil 857 viviendas con daños mayores o totales. De estas, 4 mil 60 familias, ubicadas en 31 localidades, deberán ser relocalizadas.