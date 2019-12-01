Sheinbaum anuncia fecha y lugar para cierre de gira de rendición de cuentas

Sheinbaum anuncia fecha y lugar para cierre de gira de rendición de cuentas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 07:47:58
Apizaco, Tlaxcala, a 13 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas será el domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Entregamos nuestro Informe al Congreso y dirigimos un informe a la nación desde Palacio Nacional. Pero dije: ¿Por qué solo en la Ciudad de México? Hay que ir a todos los estados de la República a dar el informe, a dar la cara, a rendir cuentas al pueblo”, explicó la mandataria desde Apizaco, Tlaxcala.

Durante su discurso, la jefa del Ejecutivo federal resaltó que la economía “florece porque se riega desde abajo”, gracias a la entrega directa de apoyos mediante los Programas para el Bienestar, que en Tlaxcala benefician a más de 370 mil personas, con una inversión de 9 mil 222 millones de pesos.

De igual forma, la mandataria mexicana enumeró los apoyos sociales que se otorgan como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas educativas, fertilizantes gratuitos, programas de producción y leche para el bienestar, así como mejoras en infraestructura educativa y sanitaria.

De igual forma, la gobernante mencionó que su gobierno impulsa proyectos de vivienda, carreteras, saneamiento del Río Atoyac y la construcción de preparatorias, un plantel de la UNRC y el campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

