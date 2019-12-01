Sheinbaum acompaña a aficionados en Azcapotzalco para apoyar a México

Sheinbaum acompaña a aficionados en Azcapotzalco para apoyar a México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 20:13:32
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a compartir con la afición la emoción de la justa mundialista al asistir este martes a un Fan Fest organizado en el Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, donde sigue el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador en una pantalla gigante.

A través de sus redes sociales, la mandataria publicó un breve mensaje de apoyo a la selección azteca: “Desde Azcapotzalco: ¡Vamos México!”, al tiempo que confirmó su presencia en el evento.

Sheinbaum acudió al lugar acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para convivir con los asistentes que se dieron cita para respaldar al representativo nacional.

Esta es la segunda ocasión, durante el actual torneo internacional de fútbol, en que la presidenta decide presenciar un encuentro del combinado mexicano en un espacio público junto con la afición.

El inicio del encuentro entre México y Ecuador se vio retrasado una hora debido a una tormenta eléctrica registrada en los alrededores del Estadio Ciudad de México, sede del compromiso, lo que obligó a posponer el arranque del partido.

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