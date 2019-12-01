Servicio Social: Se busca a familiares de paciente en estado crítico en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 14:09:57

Uruapan, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- Se solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que se encuentra internado en el área de urgencias del Hospital General de Uruapan (Hospital Regional).

El paciente presuntamente de nombre Antonio, de unos 56 años, ingresó inconsciente con un cuadro de sangrado de tubo digestivo alto, condición que ha provocado que sus niveles de hemoglobina descendió de 3 g/dL. poniendo su vida en grave peligro.

Cabe mencionar que el paciente, llegó acompañado de una persona que dijo ser su familiar, quien posteriormente se retiró del lugar sin proporcionar datos de contacto.

Debido a su estado de salud, se requiere la presencia inmediata de sus familiares (se refirió tener una hija en Tejerías de nombre Verónica Aguilar) para la toma de decisiones médicas y el seguimiento de su tratamiento.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero de sus allegados, favor de acudir directamente al área de urgencias del Hospital General de Uruapan a cualquier hora del día. La ayuda de la comunidad es vital en este momento de emergencia.