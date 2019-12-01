Servicio Social: Se busca a familiares de paciente en estado crítico en Michoacán

Servicio Social: Se busca a familiares de paciente en estado crítico en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 14:09:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- Se solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que se encuentra internado en el área de urgencias del Hospital General de Uruapan (Hospital Regional). 

El paciente presuntamente de nombre  Antonio, de unos 56 años, ingresó inconsciente con un cuadro de sangrado de tubo digestivo alto, condición que ha provocado que sus niveles de hemoglobina descendió de 3 g/dL. poniendo su vida en grave peligro.

Cabe mencionar que el paciente, llegó acompañado de una persona que dijo ser su familiar, quien posteriormente se retiró del lugar sin proporcionar datos de contacto. 

Debido a su estado de salud, se requiere la presencia inmediata de sus familiares (se refirió tener una hija en Tejerías de nombre Verónica Aguilar) para la toma de decisiones médicas y el seguimiento de su tratamiento.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero de sus allegados, favor de acudir directamente al área de urgencias del Hospital General de Uruapan a cualquier hora del día. La ayuda de la comunidad es vital en este momento de emergencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a excandidato a diputado del PAN por disparar arma de fuego en contra de dos personas en Ciudad Juárez
Dejan hieleras con restos humanos en dos lugares distintos de Coatzacoalcos, Veracruz
La SSP da vista a la FGE de Michoacán por presunto robo de combustible por parte de elementos de la GC en el Cuartel Valladolid
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Más información de la categoria
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos en Sinaloa
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
De privación ilegal a hallazgo fatal: identifican los cinco cuerpos encontrados en Navolato, Sinaloa
Comentarios