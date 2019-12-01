Sería aprobado el Plan B el próximo 8 de abril, confirma Monreal

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2026.- El avance del denominado “Plan B” de la reforma electoral entrará en su fase decisiva en la Cámara de Diputados, donde se prevé que la iniciativa sea discutida y votada en los primeros días de abril, con miras a su aprobación por la mayoría oficialista.

De acuerdo con lo informado por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro y coordinador de Morena, las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral tienen programado sesionar el primer martes del mes para votar el dictamen correspondiente.

El legislador detalló que, una vez cumplido el plazo legal de cinco días para la revisión del documento, la propuesta será turnada al pleno de la Cámara de Diputados de México al día siguiente, con el objetivo de someterla a discusión y votación definitiva.

El dictamen, previamente avalado por el Senado el pasado 25 de marzo, llegará sin modificaciones en lo relativo a la revocación de mandato, por lo que se anticipa que será respaldado sin cambios por los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM.

“Creo que ya está circulado el dictamen, vamos a dar los cinco días (de ley para su lectura y análisis). El martes se reúnen las comisiones para votar el dictamen, y el miércoles lo subiremos al Pleno para su discusión final”, declaró Monreal ante medios de comunicación.