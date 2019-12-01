Sería aprobado el Plan B el próximo 8 de abril, confirma Monreal

Sería aprobado el Plan B el próximo 8 de abril, confirma Monreal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 18:49:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2026.- El avance del denominado “Plan B” de la reforma electoral entrará en su fase decisiva en la Cámara de Diputados, donde se prevé que la iniciativa sea discutida y votada en los primeros días de abril, con miras a su aprobación por la mayoría oficialista.

De acuerdo con lo informado por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro y coordinador de Morena, las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral tienen programado sesionar el primer martes del mes para votar el dictamen correspondiente.

El legislador detalló que, una vez cumplido el plazo legal de cinco días para la revisión del documento, la propuesta será turnada al pleno de la Cámara de Diputados de México al día siguiente, con el objetivo de someterla a discusión y votación definitiva.

El dictamen, previamente avalado por el Senado el pasado 25 de marzo, llegará sin modificaciones en lo relativo a la revocación de mandato, por lo que se anticipa que será respaldado sin cambios por los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM.

“Creo que ya está circulado el dictamen, vamos a dar los cinco días (de ley para su lectura y análisis). El martes se reúnen las comisiones para votar el dictamen, y el miércoles lo subiremos al Pleno para su discusión final”, declaró Monreal ante medios de comunicación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre fallece tras caer de edificio en Paseo de la Reforma
Enfrentamiento armado entre policías y civiles deja dos hombres fallecidos en Huimanguillo, Tabasco
Explosión de camioneta en Tecámac deja dos personas sin vida
Baleado en Uruapan, Michoacán era un ladrón: FGE
Más información de la categoria
Congreso de Michoacán en la mira por pasividad ante escándalos, omisiones y cero resultados, es de los más caros del país
Golpe en altamar: Marina decomisa cargamento millonario de estupefaciente frente a costas de Michoacán
En 2025 casi 8 mil niñas menores de 15 años dieron a luz en México; la mayoría resultado de violencia sexual: Conapo
En Apatzingán, Michoacán, desmantelan red de vigilancia ilegal; aseguran 11 cámaras “parásitas”
Comentarios