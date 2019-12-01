Será gradual el retorno a clases en municipios queretanos afectados por las lluvias

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- Derivado de las condiciones que aún prevalecen en determinadas zonas de algunos municipios, tras las intensas lluvias de la semana pasada, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), informa que, el retorno a las actividades escolares en las regiones afectadas será de manera gradual, priorizando la seguridad de las y los alumnos, docentes, personal de apoyo a la educación, madres y padres de familia.

Tras la evaluación de las condiciones al día lunes 13 de octubre, por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como la revisión y verificación de los centros educativos, con el propósito de salvaguardar la seguridad de las comunidades escolares, se mantienen sin clases las escuelas públicas de educación básica en Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes.

Mientras que para los municipios de Amealco de Bonfil y Tolimán se determinó el regreso a clases a partir de este martes 14 de octubre.

La USEBEQ reconoce y agradece la colaboración de las madres y los padres de familia, así como las y los docentes y el personal educativo, a quienes solicita mantenerse atentos a los comunicados oficiales, a través de los canales institucionales, reiterando el compromiso de resguardar siempre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.