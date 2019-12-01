SEP suspende clases y cambia horarios de entrada por bajas temperaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 11:18:01

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó suspender las clases y modificar los horarios de entrada en varios estados debido a las condiciones generadas por la tercera tormenta invernal de la temporada.

Las siguientes entidades decidieron suspender las actividades escolares presenciales los días 26 de enero y martes 27 de enero por las bajas temperaturas:

Chihuahua. La suspensión aplicará a las escuelas de nivel básico.

Puebla. No habrá clases en todos los niveles educativos, para alumnos de las sierras norte y noreste.

Coahuila. Las clases presenciales quedarán suspendidas este lunes 26 de enero en las regiones norte, carbonífera y centro-desierto. En tanto, en las regiones Laguna y Sureste el horario de entrada se recorrió a las 9:00 h para primaria y secundaria.

Veracruz. La Universidad Veracruzana campus Coatzacoalco-Minatitlán informó la suspensión de actividades este lunes 26 de enero.

Por su parte, Tamaulipas no confirmó la suspensión pero informó que “cuando la temperatura descienda a cero grados centígrados o menos se suspenderán las actividades escolares de todos los niveles, mientras que “cuando la temperatura se de entre 1 y 5 grados, quedará a criterio de padres y tutores el envío de los alumnos a las escuelas.

Algunos estados optaron por no suspender las clases pero sí recorrer la hora de entrada a las escuelas: