SEP suspende clases y cambia horarios de entrada por bajas temperaturas

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó suspender las clases y modificar los horarios de entrada en varios estados debido a las condiciones generadas por la tercera tormenta invernal de la temporada.
Las siguientes entidades decidieron suspender las actividades escolares presenciales los días 26 de enero y martes 27 de enero por las bajas temperaturas:
- Chihuahua. La suspensión aplicará a las escuelas de nivel básico.
- Puebla. No habrá clases en todos los niveles educativos, para alumnos de las sierras norte y noreste.
- Coahuila. Las clases presenciales quedarán suspendidas este lunes 26 de enero en las regiones norte, carbonífera y centro-desierto. En tanto, en las regiones Laguna y Sureste el horario de entrada se recorrió a las 9:00 h para primaria y secundaria.
- Veracruz. La Universidad Veracruzana campus Coatzacoalco-Minatitlán informó la suspensión de actividades este lunes 26 de enero.
Por su parte, Tamaulipas no confirmó la suspensión pero informó que “cuando la temperatura descienda a cero grados centígrados o menos se suspenderán las actividades escolares de todos los niveles, mientras que “cuando la temperatura se de entre 1 y 5 grados, quedará a criterio de padres y tutores el envío de los alumnos a las escuelas.
Algunos estados optaron por no suspender las clases pero sí recorrer la hora de entrada a las escuelas:
- Tlaxcala: Durante el invierno, las clases inician a las 8:30 h y terminan a las 13:00 h. En el turno vespertino, el horario es de 13:30 a 17:30 h.
- Querétaro: El turno matutino será de 8:30 a 12:30 h mientras que el vespertino de 14:00 a 18:00 h hasta el 20 de febrero de 2026.
- San Luis Potosí: Dadas las bajas temperaturas, entre el 3 de noviembre al 21 de marzo se dan 30 minutos de tolerancia para entrar al turno matutino y se permite la salida media hora antes en el turno vespertino.
- Sonora: Del lunes 26 al jueves 29 de enero se permitirá ingresar hasta una hora más tarde en el turno matutino, en tanto que se adelantará una hora la salida del turno vespertino.