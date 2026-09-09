SEP restringirá uso de celulares en escuelas de educación básica a partir de este martes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 22:21:43

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2026.- Con el propósito de mejorar la concentración de los estudiantes y reducir los efectos negativos del uso excesivo de pantallas, este martes 3 de noviembre entrará en vigor la restricción de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en las escuelas de educación básica de México, tanto públicas como privadas.

La disposición, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), abarcará preescolar, primaria y secundaria, donde los alumnos deberán mantener guardados sus dispositivos durante toda la jornada escolar, incluidos los periodos de recreo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la medida forma parte del Acuerdo 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de septiembre, y tendrá un alcance de aproximadamente 34.1 millones de estudiantes en 263 mil 600 planteles del país.

Precisó que la regulación no impide que niñas, niños y adolescentes ingresen con sus teléfonos a las escuelas, sino que establece restricciones para utilizarlos durante el horario escolar. Se contemplan excepciones cuando sean necesarios para actividades pedagógicas previamente autorizadas, emergencias, cuestiones de salud, discapacidad o accesibilidad.

Delgado Carrillo explicó que la decisión responde a las afectaciones que puede provocar el uso excesivo de dispositivos digitales, particularmente en la atención, la memoria, el descanso y la salud mental de los menores, además de los riesgos relacionados con el ciberacoso y la exposición a contenidos violentos.

Como respaldo a la regulación, el funcionario presentó los resultados de una consulta nacional en la que participaron más de 650 mil docentes. Entre los datos obtenidos, 80 por ciento señaló dificultades de concentración entre sus estudiantes, 79 por ciento identificó problemas para recordar información y 73 por ciento detectó complicaciones para regular sus emociones.

Asimismo, 81 por ciento de los maestros participantes consideró necesario establecer medidas para regular el uso de dispositivos móviles dentro de los planteles educativos.

En cuanto a la educación media superior, cada institución podrá determinar sus propias reglas mediante acuerdos con docentes, estudiantes y familias, mientras que en las universidades se promoverá el uso responsable de la tecnología, respetando su autonomía.