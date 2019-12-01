Senadores viajarán a Canadá para impulsar y fortalecer la agenda comercial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 18:47:28

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2026.- Un grupo de senadores mexicanos viajará el próximo mes a Canadá para sostener una reunión bilateral con legisladores de ese país, con el objetivo de fortalecer la agenda legislativa, incrementar el intercambio comercial y reforzar la cooperación en materia de seguridad.

El anuncio fue realizado por Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien explicó que la visita busca reactivar los encuentros bilaterales entre congresistas mexicanos y canadienses.

De acuerdo con el legislador, uno de los principales propósitos del viaje es impulsar una agenda que permita ampliar el comercio entre ambas naciones, ya que, si bien el intercambio ha crecido durante los últimos 12 años, aún se considera insuficiente.

La decisión de concretar esta visita se tomó tras una reunión celebrada en México con empresarios canadienses, en la que se abordaron temas clave para la inversión. Durante ese encuentro, se destacó que la seguridad es una condición fundamental para fortalecer la confianza y fomentar nuevos proyectos económicos.

Con este acercamiento, el Senado busca consolidar la relación bilateral y generar mejores condiciones para el desarrollo económico entre México y Canadá.