Senador Clemente Castañeda propone integrar a micro, pequeñas y medianas empresas al Mundial 2026 como proveedoras del evento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 17:45:46

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2026.- El senador y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) representan una parte fundamental del tejido productivo en México, aunque muchas de ellas enfrentan barreras que limitan su crecimiento y consolidación.

Ante la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el legislador informó que, desde la Bancada Naranja, presentó una propuesta para impulsar medidas que permitan a las MiPyMEs integrarse como proveedoras del evento internacional.

De acuerdo con el senador, el objetivo es que estas empresas puedan acceder a nuevos mercados y contar con herramientas que fortalezcan su competitividad no solo durante la justa deportiva, sino también a largo plazo.

La propuesta busca aprovechar el impacto económico que generará el Mundial en México, promoviendo la inclusión de empresas nacionales en la cadena de valor del evento y fomentando un desarrollo más equitativo del sector productivo.