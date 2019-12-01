Senado autoriza ingreso de militares estadounidenses para capacitar a marinos mexicanos

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2026.- Como parte de un programa de cooperación militar entre México y Estados Unidos, el Senado de la República autorizó el ingreso de personal de las fuerzas especiales estadounidenses para capacitar a elementos de la Armada de México en operaciones terrestres y marítimas.

La aprobación se dio con 87 votos a favor y cinco en contra, luego de analizar la solicitud presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El contingente, integrado por 29 militares de la Armada estadounidense, permanecerá en territorio nacional del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.

Los instructores pertenecen al Equipo 4 de los Navy SEAL y participarán en actividades de adiestramiento en el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, ubicado en Donato Guerra, Estado de México, así como en el Sector Naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita, Baja California Sur.

Durante este periodo, 87 elementos mexicanos recibirán capacitación en medicina táctica, atención de heridos bajo fuego, planeación de operaciones especiales, patrullaje urbano y rural, combate en espacios cerrados y técnicas para abordar embarcaciones.

El personal nacional pertenece al Agrupamiento de Fuerzas Especiales, al Batallón de Fusileros Paracaidistas, al Batallón de Comandos Anfibios y a la Unidad de Inteligencia Naval. De acuerdo con lo expuesto durante la discusión legislativa, los participantes mexicanos conservarán su propia cadena de mando.

Los militares estadounidenses llegarán a México a bordo de una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con equipo táctico, municiones y armamento. Su arribo está previsto para el 29 de octubre en la Base Aeronaval de La Paz, desde donde serán trasladados a las instalaciones donde se desarrollarán los ejercicios.

El programa busca fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas navales mexicanas mediante el intercambio de conocimientos y la preparación conjunta en tareas de seguridad e interdicción marítima. La salida definitiva del contingente estadounidense está programada para el 15 de abril de 2027.