Semigrante entrega visas a estudiantes michoacanos que competirán en mundial de robótica

Semigrante entrega visas a estudiantes michoacanos que competirán en mundial de robótica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 19:03:12
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Morelia, Michoacán, 13 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó 11 visas estadounidenses a estudiantes michoacanos que representarán al estado en el Campeonato Mundial de Robótica 2026.

En esta ocasión, las y los beneficiarios son siete estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) y cuatro del Instituto Tecnológico de Morelia (TecNM), quienes recibieron acompañamiento de la dependencia para agilizar su trámite de visa, a fin de participar en esta competencia que se llevará a cabo a finales de abril en Estados Unidos.

Tras recibir este apoyo, las y los jóvenes agradecieron la gestión realizada y destacaron la importancia de este impulso para su desarrollo académico y profesional. Asimismo, señalaron que esta oportunidad les permitirá poner en alto el nombre de Michoacán y de México en un certamen de talla mundial.

El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, felicitó a las y los estudiantes por su dedicación y talento, y reconoció que con disciplina, preparación y creatividad es posible alcanzar grandes metas.

“Desde Semigrante reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y facilitar los procesos necesarios para que las y los jóvenes puedan desarrollarse y competir a nivel internacional. Apostarle al talento michoacano es apostar por el futuro de nuestro estado”, destacó el funcionario.

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