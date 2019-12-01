Sembrando Vida brinda bienestar, restauración ecológica y conservación: Sheinbaum anuncia metas del programa

Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Sembrando Vida es un programa único en el mundo que brinda bienestar y que permite la restauración y conservación ecológica; por ello, la meta es beneficiar a cerca de 450 mil sembradoras y sembradores, así como plantar mil 500 millones de árboles y plantas en el sexenio.

“El objetivo es que los sembradores nos ayuden también a sembrar en los terrenos que están alrededor de donde hoy están sembrando y donde ya se ha restaurado el territorio. Entonces, va muy bien. Muchas felicidades a todas las sembradoras y sembradores. Es un trabajo, un proyecto, un programa único en el mundo. Brinda bienestar, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, conservación de germoplasma, restauración de territorios y, al mismo tiempo, recuperación y promoción de la vida comunitaria, y regresar a los jóvenes al campo. Y todo se está cumpliendo. Bueno, esto es Sembrando Vida”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que este programa fue creado por la mente y el corazón del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ha continuado en los últimos dos años con su Gobierno incorporando a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con lo que se crea una sinergia entre la comercialización y el cuidado ambiental.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, detalló que, desde su creación en 2019 hasta el 2025 con Sembrando Vida se han plantado mil 202 millones de árboles de especies nativas y endémicas.

Mientras que, tan solo en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han plantado 129.6 millones de árboles y arbustos, además de que se tienen, en vivero, listos para plantar 222 millones más, lo que suma a la meta sexenal de mil 500 millones.



Señaló que, en la actualidad, este programa beneficia a 414 mil 80 campesinos y campesinas: 138 mil mujeres y 275 mil hombres; apoya a una superficie de 1 millón 35 mil hectáreas; tiene 46 lenguas indígenas; 30 territorios en 24 estados; e incluye a 158 áreas naturales protegidas y sitios prioritarios para la conservación.

Explicó que dentro de Sembrando Vida se han conformado 19 mil Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), un espacio de organización, convivencia e intercambio de saberes integrado por 25 sembradoras y sembradores, acompañado por profesionales y técnicos, en los que se practica el ahorro grupal y la organización para la comercialización de productos.

A través de los CAC, se cuenta con 16 mil biofábricas donde se producen insumos naturales para la nutrición y protección de los cultivos, lo que reduce costos de producción y es amigable con el medio ambiente. En 2025 se produjeron 64.5 millones de litros de caldos minerales, bioles, supermagro, lixiviados, entre otros, así como 64.4 millones de toneladas de compostas, bocashi y micorrizas. Con ello se protege la salud de quien produce y consume los productos de Sembrando Vida.

Destacó que los CAC tienen seis atributos: fortalecen, rescatan, arraigan, revitalizan, incorporan y contribuyen, por ello, el programa Sembrando Vida es parte de 19 Planes de Justicia y suma a una importante conservación de la biodiversidad ya que hay 778 mil 509 hectáreas de Sistemas Agroforestales cuyos cultivos principales son el limón, el plátano, la naranja, el achiote, el café pergamino, los agaves y magueyes, el cacao y el nopal.

Además, como parte de este programa se implementa el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF) que hoy tiene 256 mil 691 hectáreas para rescatar y proteger 49 razas de maíz nativo, mediante Parcelas de Aprendizaje Agroecológico Comunitario (PAAC) y Casas de Semillas.

López Gutiérrez informó que Sembrando Vida cuenta con convenios para la restauración productiva en reservas de la biosfera, con lo que se ha recuperado el 80 por ciento de parcelas en Calakmul y Sian Ka’an en la Península de Yucatán y La Encrucijada en Chiapas.

Sobre la comercialización y reinversión, detalló que hay 8 mil 400 tianguis regionales, 291 tiendas comunitarias, 56 tortillerías, 32 centros de acopio y 127 unidades de transformación que permiten dar valor agregado y comercializar diferentes productos; a la fecha hay más de 4 mil 500 transformados entre alimentos, bebidas, artesanías, cosméticos y bioinsumos.