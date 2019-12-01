Semarnat y CONAGUA fortalecen acciones para la restauración y saneamiento del Río Tula

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.- Este martes, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, encabezaron una reunión con representantes del sector ambiental federal para coordinar y fortalecer las acciones de restauración y saneamiento del Río Tula.

Durante el encuentro, la secretaria Bárcena subrayó que el proyecto se construye bajo cuatro enfoques clave: el análisis integral e implementación de acciones en toda la región; la restauración basada en la naturaleza; la restauración con y para las comunidades; y la justicia social.

Asimismo, informó que para 2026 la Semarnat, sus órganos desconcentrados y el Gobierno de Hidalgo impulsarán acciones concretas, entre las que destacan la creación del Corredor Biológico Tres Culturas; la instalación de colectores de drenaje; la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Comisión Federal de Electricidad; la optimización de la PTAR de Atotonilco; la restauración de la presa Endhó; campañas de vigilancia e inspección industrial; y la reforestación de riberas.

Finalmente, Bárcena destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector ambiental es fundamental para proteger el medio ambiente y garantizar entornos más saludables para las comunidades de Hidalgo.