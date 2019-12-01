Semarnat y CONAGUA fortalecen acciones para la restauración y saneamiento del Río Tula

Semarnat y CONAGUA fortalecen acciones para la restauración y saneamiento del Río Tula
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 21:59:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.- Este martes, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, encabezaron una reunión con representantes del sector ambiental federal para coordinar y fortalecer las acciones de restauración y saneamiento del Río Tula.

Durante el encuentro, la secretaria Bárcena subrayó que el proyecto se construye bajo cuatro enfoques clave: el análisis integral e implementación de acciones en toda la región; la restauración basada en la naturaleza; la restauración con y para las comunidades; y la justicia social.

Asimismo, informó que para 2026 la Semarnat, sus órganos desconcentrados y el Gobierno de Hidalgo impulsarán acciones concretas, entre las que destacan la creación del Corredor Biológico Tres Culturas; la instalación de colectores de drenaje; la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Comisión Federal de Electricidad; la optimización de la PTAR de Atotonilco; la restauración de la presa Endhó; campañas de vigilancia e inspección industrial; y la reforestación de riberas.

Finalmente, Bárcena destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector ambiental es fundamental para proteger el medio ambiente y garantizar entornos más saludables para las comunidades de Hidalgo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan 6 personas sin vida en Huehuetlán El Grande, Puebla
Suman más 500 vehículos incendiados en carreteras locales por el abatimiento de “El Mencho”: SSP de Jalisco
Presunto asaltante falleció al ser atropellado mientras huía de la policía en Apodaca, Nuevo León
Ataques armados contra congeladoras de Jacona, Michoacán, siembran miedo entre trabajadores y ciudadanos
Más información de la categoria
Ataques armados contra congeladoras de Jacona, Michoacán, siembran miedo entre trabajadores y ciudadanos
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Comentarios