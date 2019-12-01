Semar repatria restos de víctimas de accidente aéreo en Texas

Ciudad de México, a 2 de enero 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México repatrió los cuerpos de los seis mexicanos que perdieron la vida en el accidente aéreo en Galveston,Texas.
Alrededor del mediodía del 1 de enero, un avión de la dependencia federal aterrizó en el Aeropuerto Internacional Scholes para iniciar los trámites de entrega de cuerpos e iniciar la investigación de lo ocurrido.
Posteriormente, la mañana del 2 de enero, los cuerpos de las seis víctimas fueron subidos al avión oficial para su regreso a México y entrega a sus familiares.
El pasado 22 de diciembre, una aeronave de la Marina se desplomó en la bahía de Galveston, Texas, poco antes de llegar a su destino.
En el vehículo aéreo viajaban ocho personas, de las cuales cuatro pertenecían a la tripulación y las demás eran civiles.
El avión de la Marina, un modelo bimotor de transporte ligero, tenía como objetivo trasladar a un bebé de 2 años de edad al hospital pediátrico Shriner’s de Galveston en colaboración con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.