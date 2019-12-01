Seguirá enviando México ayuda comunitaria a Cuba: Juan Ramón de la Fuente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 17:38:08

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2026.- México reiteró que mantendrá el respaldo humanitario hacia Cuba en medio de la actual crisis que enfrenta la isla, al tiempo que defendió su postura en espacios internacionales como parte de su política exterior.

Durante su participación en el evento “Ciudad de México sede del Foro Urbano Mundial WUF14 2028”, el canciller Juan Ramón de la Fuente resaltó que el país continuará enviando la ayuda posible al pueblo cubano, esto de acuerdo con las decisiones adoptadas por el gobierno federal.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que esta postura fue expuesta recientemente en la X Cumbre de la Celac, celebrada en Colombia, donde calificó la participación de México como estratégica y oportuna para fortalecer su presencia en la región.

Asimismo, señaló que la intervención mexicana en dicho foro permitió reafirmar el liderazgo del país en América Latina, así como la relevancia del multilateralismo como herramienta para atender problemáticas comunes.

De la Fuente enfatizó que el apoyo a Cuba responde a una determinación formal del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca mantener la cooperación solidaria con la población de la isla.

Finalmente, el funcionario aseguró que México continuará promoviendo en foros internacionales el diálogo, la diplomacia y la resolución pacífica de conflictos como la vía más efectiva para enfrentar tensiones globales.