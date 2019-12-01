Segob pide a población de Jiquilpan y Sahuayo mantenerse en casa tras bloqueos en la región

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 12:11:32

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2026.- La Secretaría de Gobierno de Michoacán (Segob) exhortó a la población de Jiquilpan y Sahuayo a permanecer en sus hogares, luego de que se registraran bloqueos en distintos puntos de la región, tras el presunto abatimiento de un líder delincuencial vinculado a una célula con origen en Jalisco.

A través de un posicionamiento oficial, la dependencia estatal informó que las fuerzas de seguridad estatales y federales mantienen un operativo coordinado para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Se detalló que de manera conjunta se desarrollan acciones para reforzar la vigilancia en la red carretera estatal, así como en puntos considerados estratégicos dentro de la entidad, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y evitar transitar por las zonas donde se llevan a cabo los despliegues operativos, en tanto se normaliza la situación.