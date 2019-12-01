Segob pide a población de Jiquilpan y Sahuayo mantenerse en casa tras bloqueos en la región

Segob pide a población de Jiquilpan y Sahuayo mantenerse en casa tras bloqueos en la región
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 12:11:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2026.- La Secretaría de Gobierno de Michoacán (Segob) exhortó a la población de Jiquilpan y Sahuayo a permanecer en sus hogares, luego de que se registraran bloqueos en distintos puntos de la región, tras el presunto abatimiento de un líder delincuencial vinculado a una célula con origen en Jalisco.

A través de un posicionamiento oficial, la dependencia estatal informó que las fuerzas de seguridad estatales y federales mantienen un operativo coordinado para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Se detalló que de manera conjunta se desarrollan acciones para reforzar la vigilancia en la red carretera estatal, así como en puntos considerados estratégicos dentro de la entidad, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y evitar transitar por las zonas donde se llevan a cabo los despliegues operativos, en tanto se normaliza la situación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tensión en Zinápecuaro: reportan detonaciones en cerros y bloqueo con vehículos incendiados en carretera a Morelia
El Mencho murió cuando era trasladado herido en un avión del Ejército: Defensa
Caída del Mencho desata caos en Puerto Vallarta: reportan fuga de reos del penal de Ixtapa y múltiples bloqueos
Por ola de inseguridad, quemas y bloqueos, negocios cierran las puertas y se vacían las calles de Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
El Mencho murió cuando era trasladado herido en un avión del Ejército: Defensa
EEUU emite alerta por caos en México: Pide a sus ciudadanos en 5 estados resguardarse tras operativo contra líder del crimen en Jalisco
Caída del Mencho desata caos en Puerto Vallarta: reportan fuga de reos del penal de Ixtapa y múltiples bloqueos
Por ola de inseguridad, quemas y bloqueos, negocios cierran las puertas y se vacían las calles de Apatzingán, Michoacán
Comentarios