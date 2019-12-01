Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 20:13:37

Tampico, Tamaulipas, a 26 de noviembre de 2026.- Las localidades interesadas en obtener la denominación de Pueblo Mágico deberán esperar hasta 2028 para participar en una nueva convocatoria federal, mientras que durante 2027 la Secretaría de Turismo (Sectur) realizará un proceso de preparación y acompañamiento para fortalecer a los destinos que busquen incorporarse al programa.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, anunció la nueva etapa durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, realizado en Tampico, Tamaulipas, donde presentó modificaciones a los lineamientos de operación del programa, que actualmente reúne a 177 localidades.

Como parte de los cambios, Sectur realizó una evaluación de los destinos que cuentan con esta distinción, cuyos resultados fueron entregados a las autoridades estatales para identificar fortalezas, áreas de oportunidad y necesidades de cada comunidad, con el objetivo de mejorar sus condiciones antes de la próxima convocatoria.

El nuevo modelo contempla siete ejes de trabajo enfocados en el fortalecimiento institucional, el desarrollo de productos turísticos, infraestructura y servicios, capacitación de prestadores, atracción de inversiones, organización de eventos y promoción de los destinos.

La estrategia incluye un total de 10 acciones generales, 53 líneas de trabajo y 142 metas específicas, con las que se busca impulsar la competitividad turística, diversificar las experiencias que ofrecen las localidades y generar mayores beneficios económicos para sus habitantes.

Durante el encuentro también se habilitaron mesas de negocios para vincular a compradores nacionales e internacionales con prestadores de servicios y proyectos de turismo comunitario. Asimismo, se instaló una exposición con muestras gastronómicas de las 32 entidades, artesanías, medicina tradicional y productos de los Pueblos Mágicos.