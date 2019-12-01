Secretaría de Economía fortalece empleo con becas y equipamiento a emprendedoras en el sur de Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 16:29:07

Abasolo, Gto., 13 de diciembre del 2025.- Con una inversión superior a los 2.4 millones de pesos, se entregaron apoyos del Programa ‘Mi Negocio pa´delante’ a más de 100 familias del sur del estado; además 18 mujeres recibieron constancia de capacitación del curso de Cultoras de Belleza en Huanímaro.

La administración que encabeza la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, fomenta el emprendimiento y la capacitación como alternativas de autoempleo para mejorar la calidad de vida de las familias guanajuatenses.

La titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, dijo que a través de las capacitaciones y los apoyos en especie se equilibra la economía al acercar oportunidades a todas las zonas del estado que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

“Nos reunimos hoy para celebrar su iniciativa y entusiasmo para salir adelante y reconocemos el valor que han tenido para emprender y construir sus propios sueños (…), el Gobierno de la Gente está comprometido con ustedes, porque creemos en ustedes y en su capacidad”, dijo.

Agregó que, con las estrategias de autoempleo, las personas beneficiadas inician una nueva etapa en su vida para su crecimiento personal y profesional que les permita llevar el sustento a sus familias.

En la gira de trabajo se entregó mobiliario, equipo y herramienta del programa Mi Negocio pa’delante a los municipios: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Moroleón, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria

Estos apoyos buscan impulsar el autoempleo en coordinación con la Secretaría de Economía, Secretaría del Nuevo Comienzo, Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal.

Por otra parte, a través de las Becas de Capacitación en su modalidad para el autoempleo, las mujeres capacitadas recibieron formación profesional para fortalecimiento de sus habilidades para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia enfocadas al corte de cabello, maquillaje y peinado.

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, refrenda su compromiso para llevar oportunidades a todo el estado para la prosperidad y mejora de calidad de vida de las y los guanajuatenses.